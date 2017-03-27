Банки помогут россиянам следить за расходами супругов

Российские банки хотят предложить клиентам новый сервис. Супруги смогут следить за картами друг друга и оперативно узнавать, сколько денег поступило на счет, сколько и на что потрачено.
Как пишет газета «Коммерсант», подобные планы есть у «Сбербанка» и «Альфа-банка». По информации издания, чтобы объединить информацию по картам в одном сервисе, потребуется согласие обоих супругов.
Банкиры считают, что для россиян в условиях падения доходов возможность контролировать расходы второй половины — идея заманчивая, тем более что банку такая информация ничего не стоит. Юристы со своей стороны отмечают, что такой совместный банкинг упростит процедуру раздела имущества при разводе.
Банкиры считают, что для россиян в условиях падения доходов возможность контролировать расходы второй половины — идея заманчивая, тем более что банку такая информация ничего не стоит. Юристы со своей стороны отмечают, что такой совместный банкинг упростит процедуру раздела имущества при разводе.
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