#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
ТВ-Эфир
Говорим и показываем
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.03, 17:41
    Банки помогут россиянам следить за расходами супругов. банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Банки помогут россиянам следить за расходами супругов

    1 комментарий

    Банки помогут россиянам следить за расходами супругов

    Банки помогут россиянам следить за расходами супругов

      Российские банки хотят предложить клиентам новый сервис. Супруги смогут следить за картами друг друга и оперативно узнавать, сколько денег поступило на счет, сколько и на что потрачено.

      Как пишет газета «Коммерсант», подобные планы есть у «Сбербанка» и «Альфа-банка». По информации издания, чтобы объединить информацию по картам в одном сервисе, потребуется согласие обоих супругов.

      Банкиры считают, что для россиян в условиях падения доходов возможность контролировать расходы второй половины — идея заманчивая, тем более что банку такая информация ничего не стоит. Юристы со своей стороны отмечают, что такой совместный банкинг упростит процедуру раздела имущества при разводе.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru