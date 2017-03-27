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  • 27.03, 19:12
    Путин надеется на сохранение дружеских отношений между Москвой и Белградом. Путин, Сербия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин надеется на сохранение дружеских отношений между Москвой и Белградом

    5 комментариев

    Путин надеется на сохранение дружеских отношений между Москвой и Белградом

    Путин надеется на сохранение дружеских отношений между Москвой и Белградом

      Сотрудничество России и Сербии обсуждали сегодня в Кремле.

      На встрече с премьер-министром республики Александром Вучичем президент Владимир Путин назвал отношения между странами позитивными и выразил уверенность, что Москва и Белград продолжат поддерживать и укреплять сотрудничество.

      Владимир Путин, президент РФ: «Как бы ни развивалась политическая ситуация, у нас нет сомнения в том, что отношения между нашими странами будут развиваться так же позитивно, так же в духе дружбы, который характеризует наши отношения за последние годы. Благодаря нашим общим усилиям незначительно, но все-таки удается менять ситуацию в торгово-экономической сфере в лучшую сторону».

      Вучич также выразил надежду, что в ближайшем будущем удастся увеличить товарооборот и расширить экономические отношения в целом.

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