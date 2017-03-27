Иркутский губернатор обратится в полицию из-за слухов о своей смерти

Пресс-служба губернатора Иркутской области Сергея Левченко опровергла заявления о его смерти, появившиеся в СМИ.
В пресс-службе отметили, что глава региона жив и здоров и сейчас находится с рабочей поездкой в Москве. Сегодня Левченко предстоит провести целый ряд встреч.
Завтра же губернатор планирует вернуться в Иркутск и обратиться в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто пустил слух о том, что он якобы скончался в одной из столичных клиник, передает ТАСС.
Завтра же губернатор планирует вернуться в Иркутск и обратиться в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто пустил слух о том, что он якобы скончался в одной из столичных клиник, передает ТАСС.
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