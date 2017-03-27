Стройшеринг и фудшеринг: избавление от хлопот и другие плюсы социальных технологий

Москве вошла в сотню самых дорогих городов в мире. Согласно рейтингу агентства Economist Intelligence Unit, первые две позиции у Сингапура и Гонконга. Российская столица заняла 98-е место, однако за год она поднялась сразу на 15 строк. Город дорожает на глазах. В связи с этим предлагается масса возможностей сэкономить, в том числе и популярное в Европе совместное пользование вещами, например, каршеринг, букшеринг, фудшеринг и так далее.

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Из названия понятно, что придумали шеринги не в России. Суть этого явления в том, чтобы делиться чем-либо. Первый пример — каршеринг. В Москве появились машины, которые любой желающий, если его водительский стаж не менее 2 лет, а ему самому не меньше 21 года, может взять в аренду даже на 30 секунд. Ведь содержать свое авто в столице накладно.



Станислав Грошов, заместитель генерального директора компании: «Нет необходимости платить за парковку в любом месте Москвы, входит в стоимость и бензин, и страхование, обслуживание, мойка и все остальное, что бы пришлось платить человеку, если бы он владел собственным автомобилем, так как все эти расходы несет он сам. Очень многие просто даже не задумываются, сколько денег тратят. Могу вам сказать, что владение собственным автомобилем выходит в 4 раза дороже, чем пользоваться каршерингом каждый день».



Каршеринг — удовольствие платное, а есть возможность совместно пользоваться какими-то вещами и при этом ничего не платить. Существуют совершенно волонтерские направления, которые сначала смотрятся диковато, но, вникнув, понимаешь, что все вполне логично. Самое интересное на мой взгляд — это фудшеринг. Он зародился когда-то в Берлине, до России добрался только сейчас. Люди, которые занимаются этим, называют себя фудсейверами, то есть спасителями еды. Те тонны несъеденных, но не просроченных продуктов, которые обречены попасть на помойку, эти люди перехватывают и предлагают всем желающим.



Забавное явление — стройшеринг. Когда становятся не нужны оставшиеся после ремонта куски обоев или какие-то предметы мебели, они выставляются на страничке, чтобы кто-нибудь их забрал. Очень удобно, если предмет громоздкий и вам лень тащить его на свалку. Подробнее о новых социальных технологиях узнал обозреватель Марат Сетдиков.