На Украине хотят убрать Достоевского и Толстого из школьной программы

На Украине развернулась дискуссия вокруг наработок по изменению школьной программы для
5–9 классов, подготовленных Минобразования.
Школьный курс по литературе предлагается разнообразить произведениями современных авторов. В частности, в программу для пятиклассников хотят добавить произведение «Чарли и шоколадная фабрика», для семиклассников — фэнтезийный роман «Бродячий замок», а для девятиклассников — «Убить пересмешника» и «451 градус по Фаренгейту».
При этом убрать из курса «Мировая литература» предлагается российскую классику. В частности, из программы пропали романы и повести Льва Толстого и Фёдора Достоевского.
Также споры вызвали нововведения в курсе истории Украины. Так, в разделе программы для 9-го класса «Украина в составе Российской империи в начале ХХ века» выделена подтема «проявления ксенофобии и шовинизма», сообщает украинский портал «Вести».
Вторая сессия обсуждений, к которым могут присоединиться все желающие, продлится до 4 апреля. Финальные версии программ планируется обнародовать в начале мая.
При этом убрать из курса «Мировая литература» предлагается российскую классику. В частности, из программы пропали романы и повести Льва Толстого и Фёдора Достоевского.
Также споры вызвали нововведения в курсе истории Украины. Так, в разделе программы для 9-го класса «Украина в составе Российской империи в начале ХХ века» выделена подтема «проявления ксенофобии и шовинизма», сообщает украинский портал «Вести».
Вторая сессия обсуждений, к которым могут присоединиться все желающие, продлится до 4 апреля. Финальные версии программ планируется обнародовать в начале мая.
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