#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.03, 16:10

    На Украине хотят убрать Достоевского и Толстого из школьной программы

    5 комментариев

    На Украине хотят убрать Достоевского и Толстого из школьной программы

    На Украине хотят убрать Достоевского и Толстого из школьной программы

    На Украине развернулась дискуссия вокруг наработок по изменению школьной программы для 5–9 классов, подготовленных Минобразования.

    Школьный курс по литературе предлагается разнообразить произведениями современных авторов. В частности, в программу для пятиклассников хотят добавить произведение «Чарли и шоколадная фабрика», для семиклассников — фэнтезийный роман «Бродячий замок», а для девятиклассников — «Убить пересмешника» и «451 градус по Фаренгейту».

    При этом убрать из курса «Мировая литература» предлагается российскую классику. В частности, из программы пропали романы и повести Льва Толстого и Фёдора Достоевского.

    Также споры вызвали нововведения в курсе истории Украины. Так, в разделе программы для 9-го класса «Украина в составе Российской империи в начале ХХ века» выделена подтема «проявления ксенофобии и шовинизма», сообщает украинский портал «Вести».

    Вторая сессия обсуждений, к которым могут присоединиться все желающие, продлится до 4 апреля. Финальные версии программ планируется обнародовать в начале мая.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru