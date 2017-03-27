В Совфеде призвали приравнять суррогатное материнство к торговле людьми

Законопроект о запрете суррогатного материнства поступил в Госдуму.
В документе говорится о запрете «использования суррогатного материнства по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».
А в пояснительной записке отмечается, что запрет должен действовать до тех пор, пока в России не будет выработан комплексный подход к институту суррогатного материнства, который позволит защитить интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей. Ведь сейчас, например, непонятно, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора.
Инициативу члена Совфеда Антона Белякова поддержала сенатор Елена Мизулина.
Елена Мизулина, член Совета Федерации: «В России коммерческое суррогатное материнство должно быть приравнено к торговле людьми, как это уже сделано в ряде стран. Подобная форма торговли людьми — одна из очевидных угроз всему человечеству, так как способность вынашивать ребенка не должна ставиться в один ряд с обыденными оплачиваемыми услугами».
При этом она отметила, что полностью запрещать суррогатное материнство не стоит, ведь для некоторых семей это единственная возможность иметь собственных биологических детей, передает ТАСС.
А в пояснительной записке отмечается, что запрет должен действовать до тех пор, пока в России не будет выработан комплексный подход к институту суррогатного материнства, который позволит защитить интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей. Ведь сейчас, например, непонятно, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора.
Инициативу члена Совфеда Антона Белякова поддержала сенатор Елена Мизулина.
Елена Мизулина, член Совета Федерации: «В России коммерческое суррогатное материнство должно быть приравнено к торговле людьми, как это уже сделано в ряде стран. Подобная форма торговли людьми — одна из очевидных угроз всему человечеству, так как способность вынашивать ребенка не должна ставиться в один ряд с обыденными оплачиваемыми услугами».
При этом она отметила, что полностью запрещать суррогатное материнство не стоит, ведь для некоторых семей это единственная возможность иметь собственных биологических детей, передает ТАСС.
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