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  • 27.03, 14:39

    Захарченко призвал закрыть «предателю» Януковичу въезд в ДНР

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    Захарченко призвал закрыть «предателю» Януковичу въезд в ДНР

    Захарченко призвал закрыть «предателю» Януковичу въезд в ДНР

    Александр Захарченко предложил запретить въезд в ДНР нескольким украинским политикам.

    Ввести санкции глава ДНР предложил против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьеров Николая Азарова и Сергея Арбузова, а также бывшего министра налогов и сборов Александра Клименко.

    Александр Захарченко, глава ДНР: «Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова… давай внесем этих людей в список невъездных в Донецкую народную республику. С предателями нам делать нечего».

    Также, обращаясь к спикеру парламента ДНР Денису Пушилину, Захарченко отметил, что Янукович не сдавал президентские полномочия и должен вернуться в Киев, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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