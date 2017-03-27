Захарченко призвал закрыть «предателю» Януковичу въезд в ДНР

Александр Захарченко предложил запретить въезд в ДНР нескольким украинским политикам.
Ввести санкции глава ДНР предложил против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьеров Николая Азарова и Сергея Арбузова, а также бывшего министра налогов и сборов Александра Клименко.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова… давай внесем этих людей в список невъездных в Донецкую народную республику. С предателями нам делать нечего».
Также, обращаясь к спикеру парламента ДНР Денису Пушилину, Захарченко отметил, что Янукович не сдавал президентские полномочия и должен вернуться в Киев, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Александр Захарченко, глава ДНР: «Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова… давай внесем этих людей в список невъездных в Донецкую народную республику. С предателями нам делать нечего».
Также, обращаясь к спикеру парламента ДНР Денису Пушилину, Захарченко отметил, что Янукович не сдавал президентские полномочия и должен вернуться в Киев, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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