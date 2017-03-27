Администрация президента раскритиковала законопроект о платном въезде в города

По мнению чиновников, законопроект «Об организации дорожного движения в РФ», который разрешает региональным властям временно ограничивать движение машин по дорогам и брать плату за проезд по ним, в существующей редакции не может быть рекомендован к принятию нижней палатой парламента.
Государственно-правовое управление (ГПУ) Администрации президента РФ посчитало, что этот документ обладает коррупционным потенциалом. Выдержки из отзыва опубликовало агентство ТАСС.
В первом чтении этот документ Госдума приняла в середине декабря. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Правда, депутаты уверяли, что платный въезд может коснуться только исторических центров городов.
В Администрации президента посчитали, что законопроект из-за отсутствия четких определений предоставляет местным властям право вводить плату за проезд по своему усмотрению, следовательно, документ нужно корректировать.
В первом чтении этот документ Госдума приняла в середине декабря. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Правда, депутаты уверяли, что платный въезд может коснуться только исторических центров городов.
В Администрации президента посчитали, что законопроект из-за отсутствия четких определений предоставляет местным властям право вводить плату за проезд по своему усмотрению, следовательно, документ нужно корректировать.
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