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  • 27.03, 14:39
    Администрация президента раскритиковала законопроект о платном въезде в города. дороги, законодательство, тарифы и цены, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Администрация президента раскритиковала законопроект о платном въезде в города

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    Администрация президента раскритиковала законопроект о платном въезде в города

    Администрация президента раскритиковала законопроект о платном въезде в города

      По мнению чиновников, законопроект «Об организации дорожного движения в РФ», который разрешает региональным властям временно ограничивать движение машин по дорогам и брать плату за проезд по ним, в существующей редакции не может быть рекомендован к принятию нижней палатой парламента.

      Государственно-правовое управление (ГПУ) Администрации президента РФ посчитало, что этот документ обладает коррупционным потенциалом. Выдержки из отзыва опубликовало агентство ТАСС.

      В первом чтении этот документ Госдума приняла в середине декабря. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Правда, депутаты уверяли, что платный въезд может коснуться только исторических центров городов.

      В Администрации президента посчитали, что законопроект из-за отсутствия четких определений предоставляет местным властям право вводить плату за проезд по своему усмотрению, следовательно, документ нужно корректировать.

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