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  • 27.03, 13:08

    Скончался серебряный призер ЧЕ-1964 по футболу Эдуард Мудрик

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    Скончался серебряный призер <nobr>ЧЕ-1964</nobr> по футболу Эдуард Мудрик

    Скончался серебряный призер ЧЕ-1964 по футболу Эдуард Мудрик

    Скончался серебряный призер <nobr>ЧЕ-1964</nobr> по футболу Эдуард Мудрик
  • Фото: @FCDM_official /twitter.com

    • Бывший игрок московского «Динамо» и сборной СССР Эдуард Мудрик скончался.

    Знаменитый динамовец умер на 78-м году жизни.

    Соболезнования родным и близким спортсмена уже выразили в московском «Динамо».

    Эдуард Мудрик посвятил московскому «Динамо» 10 лет (1958–1968) и стал двукратным чемпионом СССР. Защитник сыграл в 184 играх и забил шесть мячей. Кроме того, в составе сборной Эдуард Мудрик завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1964 года.

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