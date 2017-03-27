Скончался серебряный призер ЧЕ-1964 по футболу Эдуард Мудрик

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной СССР Эдуард Мудрик скончался.
Знаменитый динамовец умер на 78-м году жизни.
Соболезнования родным и близким спортсмена уже выразили в московском «Динамо».
Эдуард Мудрик посвятил московскому «Динамо» 10 лет (1958–1968) и стал двукратным чемпионом СССР. Защитник сыграл в 184 играх и забил шесть мячей. Кроме того, в составе сборной Эдуард Мудрик завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1964 года.
Соболезнования родным и близким спортсмена уже выразили в московском «Динамо».
Эдуард Мудрик посвятил московскому «Динамо» 10 лет (1958–1968) и стал двукратным чемпионом СССР. Защитник сыграл в 184 играх и забил шесть мячей. Кроме того, в составе сборной Эдуард Мудрик завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1964 года.
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