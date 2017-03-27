СКР обвинил командиров «Днепра» и «Карпатской Сечи» в обстрелах Донбасса

СКР установил имена украинских военных, руководивших артиллерийскими обстрелами Донбасса.
В частности, установлено, что в августе-декабре 2015 года командир роты «Карпатская Сечь» 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Куцин, командир 93-й бригады Владислав Клочков совместно с другими лицами осуществили прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры. В аналогичных преступлениях обвинили командира полка специального назначения «Днепр-1» МВД Украины полковника Вячеслава Печененко. Он 14 августа 2015 года осуществил прицельный артиллерийский обстрел Донецка.
В результате этих обстрелов были разрушены 20 жилых домов и ранен один мирный житель. В отношении военных возбуждены уголовные дела.
Кроме того, в СКР приняли решение возбудить дело в связи с недавними артиллерийскими обстрелами Донбасса. Их жертвой стал один мирный житель, 9 человек получили ранения, частично и полностью разрушено более 50 объектов, в том числе жилых домов.
Светлана Петренко, и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР: «Власти Украины по-прежнему не реагируют на преступления в отношении мирного населения Донбасса. Именно поэтому Следственный комитет России продолжит фиксировать все эти факты, формировать доказательную базу и информировать общество о лицах, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества».
В результате этих обстрелов были разрушены 20 жилых домов и ранен один мирный житель. В отношении военных возбуждены уголовные дела.
Кроме того, в СКР приняли решение возбудить дело в связи с недавними артиллерийскими обстрелами Донбасса. Их жертвой стал один мирный житель, 9 человек получили ранения, частично и полностью разрушено более 50 объектов, в том числе жилых домов.
Светлана Петренко, и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР: «Власти Украины по-прежнему не реагируют на преступления в отношении мирного населения Донбасса. Именно поэтому Следственный комитет России продолжит фиксировать все эти факты, формировать доказательную базу и информировать общество о лицах, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества».
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