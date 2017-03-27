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  • 27.03, 11:37

    Юлианна Караулова спела дуэтом с участницей шоу «Ты супер!»

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    Юлианна Караулова спела дуэтом с участницей шоу «Ты супер!»

    Юлианна Караулова спела дуэтом с участницей шоу «Ты супер!»

    Юлианна Караулова спела дуэтом с участницей шоу «Ты супер!»

    Певица Юлианна Караулова пришла на съемки проекта «Ты супер!», чтобы поддержать 15-летнюю Дарью Попову из Луганска.

    Для своего выступления Даша выбрала песню «Ты не такой», которую смогла исполнить ярко и зажигательно. Но главным сюрпризом для юной артистки стала встреча с любимой певицей и возможность спеть с ней дуэтом. Выяснилось, что у девушек много общего. Караулова начинала свой творческий путь так же, как и Даша, в 15 лет, и тоже с участия в популярном музыкальном конкурсе.

    Юлианна Караулова, певица: «Стоя за кулисами, я очень волновалась за Дашу, но теперь, увидев ее выступление, я нисколько не сомневаюсь, что у нее все получится. У нее есть то, что необходимо каждому артисту, но не поддается наработке, — светлая, положительная энергия. Даша, главное — будь в музыке, и музыка всегда будет с тобой!»

    Новый выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 1 апреля, в 20:00. Этот проект НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

    Все видео конкурса доступны на YouTube и странице «Ты супер!». С помощью приложений для iOS и Android можно узнавать новости конкурса и голосовать за понравившихся участников. Маленькие зрители могут сами почувствовать себя артистами и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

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