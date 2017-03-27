Маленькие сирийцы возобновили занятия в лучшей спортивной школе Алеппо

В Алеппо возобновила работу лучшая спортивная школа города. После освобождения населенного пункта от террористов к занятиям вернулись уже больше тысячи детей.

Секции решили оставить в старом здании, которое, как ни странно, практически не пострадало. В баскетбольном зале даже уцелел паркет. Тренерам удалось сохранить невредимыми форму и часть инвентаря. До войны эта школа была лучшей в Алеппо, многие ее воспитанники выступали за Сирию на международных соревнованиях.



Баян Джумаа, чемпионка Сирии по плаванию: «Еще в детстве я участвовала тут в соревнованиях, помню, как тут было радостно и живо, вокруг всегда были друзья, которые за меня болели. Помню, как завоевывала тут свои первые медали. И сейчас, спустя столько лет, ужасно видеть эту разруху».



Занятия по плаванию пока возобновить не получится из-за проблем с водой и электричеством. Всего в школе 12 спортивных секций, самая популярная — футбольная. Недавно для юных спортсменов положили новый искусственный газон, но больше всего они рады тому, что теперь играть в футбол можно, не опасаясь выстрелов и бомбежки.