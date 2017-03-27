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  • 27.03, 13:08
    Жители Сахалина смогут онлайн узнавать и сообщать о землетрясениях. Интернет, Сахалин, землетрясения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жители Сахалина смогут онлайн узнавать и сообщать о землетрясениях

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    Жители Сахалина смогут онлайн узнавать и сообщать о землетрясениях

    Жители Сахалина смогут онлайн узнавать и сообщать о землетрясениях

      На Сахалине создали первый в России сайт, где в режиме реального времени отражается информация о землетрясениях в регионе. Ресурсом может воспользоваться буквально каждый, нужен только доступ в Интернет. Как рассказали разработчики, главное в новшестве — это обратная связь с населением, то есть на сайте можно не только узнать о сейсмоопасности, но и самому сообщить о подземных толчках.

      Дрожь земли — настолько привычное явление для жителей Японии, что некоторые из них бросают вызов стихии и снимают шокирующие кадры на мобильный телефон. Уже через несколько минут в Интернете появляется информация о силе подземных толчков. Чаще всего землетрясения неразрушительные, поэтому люди из отдаленных префектур, где колебания не ощущались, спокойны за своих родственников, проживающих ближе к эпицентру.

      В соседней с Японией Сахалинской области подобной скорости распространения информации до последнего времени не было. Пробел восполнили молодые ученые одной из местных инновационных компаний. Подземные колебания разработчики фиксируют с помощью собственного оборудования и сейсмостанций, установленных на различных предприятиях острова и ближайших регионов. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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