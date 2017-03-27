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  • 27.03, 08:35

    В России вводятся ограничения для начинающих водителей

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    В России вводятся ограничения для начинающих водителей

    В России вводятся ограничения для начинающих водителей

    Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД. Документ, в частности, вводит ограничения для водителей со стажем менее 2 лет.

    Постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

    Из пояснительной справки к постановлению Правительства РФ: «Введены ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет), которые касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы».

    Если на транспортных средствах начинающих водителей нет соответствующего обязательного опознавательного знака, за это может последовать административная ответственность и запрет эксплуатации такого транспорта. Сообщается, что эти меры направлены на снижение числа ДТП с участием начинающих водителей.

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