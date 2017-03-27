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  • 27.03, 10:06
    Совместные учения России и Таджикистана начались на 5 полигонах. Таджикистан, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Совместные учения России и Таджикистана начались на 5 полигонах

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    Совместные учения России и Таджикистана начались на 5 полигонах

    Совместные учения России и Таджикистана начались на 5 полигонах

    Совместные учения России и Таджикистана начались на 5 полигонах

      Россия и Таджикистан начали совместные командно-штабные учения. Тренировки проходят сразу на 5 полигонах, в них задействованы более 50 тысяч военнослужащих и около тысячи единиц бронетехники.

      Совместные антитеррористические командно-штабные учения по управлению объединенной группировкой войск вооруженных сил Таджикистана и России будут идти до 30 марта. Бойцам предстоит отработать совместные действия при атаке условных экстремистов.

      С российской стороны в маневрах задействованы подразделения 201-й военной базы, а также самолеты дальней, военно-транспортной, фронтовой и армейской авиации. В учениях примут участия таджикские мотострелки, а также десантно-штурмовые бригады.

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