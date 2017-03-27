Совместные учения России и Таджикистана начались на 5 полигонах

Россия и Таджикистан начали совместные командно-штабные учения. Тренировки проходят сразу на 5 полигонах, в них задействованы более 50 тысяч военнослужащих и около тысячи единиц бронетехники.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения по управлению объединенной группировкой войск вооруженных сил Таджикистана и России будут идти до 30 марта. Бойцам предстоит отработать совместные действия при атаке условных экстремистов.



С российской стороны в маневрах задействованы подразделения 201-й военной базы, а также самолеты дальней, военно-транспортной, фронтовой и армейской авиации. В учениях примут участия таджикские мотострелки, а также десантно-штурмовые бригады.