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  • 27.03, 02:31

    Проевропейская партия лидирует на выборах в парламент Болгарии

    2 комментария

    Проевропейская партия лидирует на выборах в парламент Болгарии

    Проевропейская партия лидирует на выборах в парламент Болгарии

    Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии.

    После подсчета 16,79% бюллетеней у ГЕРБ 33,18% голосов. Второе место с 27,45% голосов занимают главные конкуренты — Болгарская социалистическая партия (БСП) во главе с Корнелией Ниновой. Нинова в случае победы обещала наложить вето при следующем голосовании по вопросу продления антироссийских санкций ЕС, отмечает РИА Новости.

    Нинова уже после появления экзитполов признала поражение на выборах и поздравила своих соперников. Она отметила, что не намерена создавать коалицию с Бойко Борисовым, так как у двух партий совершенно разные программы.

    Также необходимые 4% для прохождения в парламент преодолели коалиция «Объединенные патриоты» (ОП) — 9,66% голосов, партия «Движение за права и свободы» (ДПС) с 6,40% и партия «Воля» с 4,09%.

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