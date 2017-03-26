Российские военные разминируют Пальмиру при помощи новейших роботов

Сирийская Пальмира, откуда война ушла, превратилась в бомбу замедленного действия, которую пытаются разминировать наши саперы.
В лагере инженерных войск под Пальмирой каждое утро в 7 часов утра развод, на котором определяются новые участки, где сегодня состоится разминирование. В античной Пальмире уже нет многих храмов и арок. Но все, что сохранилось, российские саперы пытаются разминировать. Весь мир замер в ожидании: чего еще лишился этот прекрасный античный город после того, как здесь снова хозяйничали боевики ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред.)?
Тетрапилон — арка квадратной формы, которую римляне устанавливали на пересечении двух основных улиц — Кардо и Декумануса. Ее уже один раз восстанавливали. Теперь придется это сделать еще раз.
А в жемчужине Пальмиры — амфитеатре, где меньше года назад состоялся концерт оркестра под управлением маэстро Гергиева, — боевики заминировали едва ли не каждую колонну. Но из города террористы бежали так быстро, что не смогли все взорвать.
Валерий Овдиенко, командир отряда разминирования: «Судя по заложенным взрывоопасным предметам, можно судить, что боевиками прикладываются все усилия, чтобы стереть историю этого города и максимально нанести урон исторической его части».
Саперы говорят, что боевики в этот раз установили более хитроумные мины-ловушки, чем год назад. Несмотря на это, наши военные уже очистили большую часть города — 356 гектаров. Здесь обнаружено почти 1500 мин. Но работы у наших военнослужащих еще много. Сейчас античная часть города поделена на квадраты, и группы саперов прочесывают один район за другим.
Наибольшую опасность для личного состава представляют самодельные взрывные устройства. И они, как правило, установлены на «неизвлекаемость». Обычно саперы подрывают их на месте. Но это ни в коем случае нельзя делать в Пальмире.
Министерство обороны специально отправило сюда несколько новейших роботов отечественного производства. Журналистам их продемонстрировали впервые. Например, устройство под названием «Сфера» похоже на мячик. Оно перебрасывается через стены, опускается в глубокие колодцы, подземные ходы, которые боевики очень часто используют для ведения боев. Несмотря на кажущуюся простоту, этот шар оснащен несколькими сверхчувствительными камерами. А похожее на детскую машинку устройство — на самом деле серьезный боевой робот «Скарабей». Его основная задача — проникнуть в любое отверстие и попытаться найти там взрывное устройство.
Подробности — в репортаже.
Тетрапилон — арка квадратной формы, которую римляне устанавливали на пересечении двух основных улиц — Кардо и Декумануса. Ее уже один раз восстанавливали. Теперь придется это сделать еще раз.
А в жемчужине Пальмиры — амфитеатре, где меньше года назад состоялся концерт оркестра под управлением маэстро Гергиева, — боевики заминировали едва ли не каждую колонну. Но из города террористы бежали так быстро, что не смогли все взорвать.
Валерий Овдиенко, командир отряда разминирования: «Судя по заложенным взрывоопасным предметам, можно судить, что боевиками прикладываются все усилия, чтобы стереть историю этого города и максимально нанести урон исторической его части».
Саперы говорят, что боевики в этот раз установили более хитроумные мины-ловушки, чем год назад. Несмотря на это, наши военные уже очистили большую часть города — 356 гектаров. Здесь обнаружено почти 1500 мин. Но работы у наших военнослужащих еще много. Сейчас античная часть города поделена на квадраты, и группы саперов прочесывают один район за другим.
Наибольшую опасность для личного состава представляют самодельные взрывные устройства. И они, как правило, установлены на «неизвлекаемость». Обычно саперы подрывают их на месте. Но это ни в коем случае нельзя делать в Пальмире.
Министерство обороны специально отправило сюда несколько новейших роботов отечественного производства. Журналистам их продемонстрировали впервые. Например, устройство под названием «Сфера» похоже на мячик. Оно перебрасывается через стены, опускается в глубокие колодцы, подземные ходы, которые боевики очень часто используют для ведения боев. Несмотря на кажущуюся простоту, этот шар оснащен несколькими сверхчувствительными камерами. А похожее на детскую машинку устройство — на самом деле серьезный боевой робот «Скарабей». Его основная задача — проникнуть в любое отверстие и попытаться найти там взрывное устройство.
Подробности — в репортаже.
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