Порошенко распорядился продать недостроенный крейсер «Украина»

Корабль простаивает на судостроительном заводе им. 61 коммунара в Николаеве на протяжении почти 33 лет.
О том, что президент Пётр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного крейсера «Украина», сообщил губернатор Николаевской области Вячеслав Бонь. Глава региона сделал это заявление на митинге работников судостроительного завода в Николаеве, которые требовали выплаты долгов по зарплатам.
Вячеслав Бонь: «У вас стоит крейсер „Украина“, есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется, — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза по столько же. Там есть востребованные корпус и турбины».
Как уточнил губернатор, над проектом постановления о крейсере «Украина» правительство начало работать еще в середине декабря прошлого года. Документ уже согласовали в Минобороны и госконцерне «Укроборонпром». Но его еще предстоит утвердить в Минфине и Минюсте.
Как ожидается, вооружение с крейсера «Украина» передадут Минобороны, а корпус и турбины продадут, передает «НикВести».
Крейсер, который сейчас называется «Украина», был заложен летом 1984 как «Адмирал флота Лобов» по заказу ВМФ СССР. Он был спущен на воду 11 авгста 1990 года. В 1993-м корабль перешел из российского флота в собственность Украины. Через год из-за отсутствия средств достройка крейсера остановилась. В 1998 году президент Леонид Кучма распорядился завершить работы, в итоге они были выполнены на 95%.
Бывший глава Николаевской области Николай Романчук в 2014-м выступал с просьбой немедленно продать корабль. Он уточнял, что у страны нет средств на завершение строительства, притом его содержание обходится бюджету ежемесячно более чем в 6 млн гривен (почти 225 тысяч долларов при нынешнем курсе).
Вячеслав Бонь: «У вас стоит крейсер „Украина“, есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется, — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза по столько же. Там есть востребованные корпус и турбины».
Как уточнил губернатор, над проектом постановления о крейсере «Украина» правительство начало работать еще в середине декабря прошлого года. Документ уже согласовали в Минобороны и госконцерне «Укроборонпром». Но его еще предстоит утвердить в Минфине и Минюсте.
Как ожидается, вооружение с крейсера «Украина» передадут Минобороны, а корпус и турбины продадут, передает «НикВести».
Крейсер, который сейчас называется «Украина», был заложен летом 1984 как «Адмирал флота Лобов» по заказу ВМФ СССР. Он был спущен на воду 11 авгста 1990 года. В 1993-м корабль перешел из российского флота в собственность Украины. Через год из-за отсутствия средств достройка крейсера остановилась. В 1998 году президент Леонид Кучма распорядился завершить работы, в итоге они были выполнены на 95%.
Бывший глава Николаевской области Николай Романчук в 2014-м выступал с просьбой немедленно продать корабль. Он уточнял, что у страны нет средств на завершение строительства, притом его содержание обходится бюджету ежемесячно более чем в 6 млн гривен (почти 225 тысяч долларов при нынешнем курсе).
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