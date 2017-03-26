Российский боксер Файфер победил аргентица Кренца в бою за титул чемпиона IBF International

Руслан Файфер, спортсмен из России, одержал победу в поединке с аргентинским боксером Сезаром Кренцем за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBF в первой тяжелой весовой категории.

Бой состоялся в Санкт-Петербурге. Уже во втором раунде российскому боксеру удалось нанести точный и сильный удар в корпус соперника. Кренц упал в нокдаун, но сумел подняться на девятый счет. Однако судья не дал аргентинцу продолжить бой.



Файфер, который еще ни разу в карьере не потерпел поражений, выиграл уже 19-й бой на профессиональном ринге. А для Кренца это поражение стало 10-м в карьере при 22 победах.

