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  • 26.03, 20:27

    Российский боксер Файфер победил аргентица Кренца в бою за титул чемпиона IBF International

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    Российский боксер Файфер победил аргентица Кренца в бою за титул чемпиона IBF International

    Российский боксер Файфер победил аргентица Кренца в бою за титул чемпиона IBF International

    Российский боксер Файфер победил аргентица Кренца в бою за титул чемпиона IBF International
  • Фото: ruslan_fayfer /instagram.com

    • Руслан Файфер, спортсмен из России, одержал победу в поединке с аргентинским боксером Сезаром Кренцем за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBF в первой тяжелой весовой категории.

    Бой состоялся в Санкт-Петербурге. Уже во втором раунде российскому боксеру удалось нанести точный и сильный удар в корпус соперника. Кренц упал в нокдаун, но сумел подняться на девятый счет. Однако судья не дал аргентинцу продолжить бой.

    Файфер, который еще ни разу в карьере не потерпел поражений, выиграл уже 19-й бой на профессиональном ринге. А для Кренца это поражение стало 10-м в карьере при 22 победах.

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