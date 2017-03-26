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  • 26.03, 15:54

    Глава МИД Украины призвал Запад вести диалог с РФ с позиции силы

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    Глава МИД Украины призвал Запад вести диалог с РФ с позиции силы

    Глава МИД Украины призвал Запад вести диалог с РФ с позиции силы

    Павел Климкин заявил, что Запад не должен доверять России, которая, как он считает, «уважает только силу».

    Такое заявление министр иностранных дел Украины сделал в интервью газете The Guardian. Он выразил мнение, что сейчас на кону стоит безопасность Европы и всего Запада, поскольку Владимир Путин, как считает Климкин, хочет построить «новую Российскую империю» и «возродить „СССР“».

    Павел Климкин: «Украинское правительство фундаментально другое, но мы понимаем образ мышления Кремля: с Россией, и вам об этом скажет любой дипломат, имеющий дело с Москвой, можно вести переговоры только с позиции силы и международной солидарности».

    По словам Климкина, Россия в настоящее время представляет «наибольшую угрозу для безопасности и единства Европы с 1945 года». Поэтому, по его словам, никакого разговора об отмене антироссийских санкций быть не может.

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