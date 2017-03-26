Самолеты коалиции США нанесли удар по жилым домам в Мосуле: 60 погибших

Самолеты западной коалиции во главе с США нанесли очередной авиаудар по жилым домам в иракском Мосуле. По информации местных СМИ, погибли более 60 человек — их тела уже извлекли из-под завалов.

В Вашингтоне сначала отрицали все обвинения, но потом признались: их самолеты действительно наносили удары в этом квартале. В Пентагоне заявили, что целью бомбардировок был заминированный террористами автомобиль рядом с постройками. Зачем его нужно было уничтожать именно с воздуха, там объяснять не стали.



Военное руководство США заверило, что проведет тщательное расследование инцидента. По данным зарубежных агентств, реальное число жертв авиаудара может быть больше — до 200 человек.