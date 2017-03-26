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  • 26.03, 17:25
    Самолеты коалиции США нанесли удар по жилым домам в Мосуле: 60 погибших. авиация, войны и вооруженные конфликты, Ирак, Пентагон, смерть, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Самолеты коалиции США нанесли удар по жилым домам в Мосуле: 60 погибших

    1 комментарий
    Самолеты коалиции США нанесли удар по жилым домам в Мосуле: 60 погибших

    Самолеты коалиции США нанесли удар по жилым домам в Мосуле: 60 погибших

    Самолеты коалиции США нанесли удар по жилым домам в Мосуле: 60 погибших

      Самолеты западной коалиции во главе с США нанесли очередной авиаудар по жилым домам в иракском Мосуле. По информации местных СМИ, погибли более 60 человек — их тела уже извлекли из-под завалов.

      В Вашингтоне сначала отрицали все обвинения, но потом признались: их самолеты действительно наносили удары в этом квартале. В Пентагоне заявили, что целью бомбардировок был заминированный террористами автомобиль рядом с постройками. Зачем его нужно было уничтожать именно с воздуха, там объяснять не стали.

      Военное руководство США заверило, что проведет тщательное расследование инцидента. По данным зарубежных агентств, реальное число жертв авиаудара может быть больше — до 200 человек.

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