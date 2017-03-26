В Крыму реконструируют легендарный Малахов курган

В Крыму завершен первый этап масштабной реконструкции комплекса Малахов курган. Место это легендарное: во время Крымской войны курган превратился в настоящую крепость, за которую вели ожесточенные бои. Сейчас сражения идут за сохранность самих памятников.

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Когда-то тактически важная высота Малахов курган позволяла военным защищать Севастополь. Теперь в защите нуждаются памятники героическим событиям прошлых лет. В наши дни создание мемориального комплекса обернулось спасательной операцией в одном из самых популярных туристических мест города-героя.



Памятный знак на месте батареи Никифорова разваливается от времени, просел и покосился памятник адмиралу Корнилову. Оползень разрушил дороги и коммуникации. Впервые за 70 лет на месте боев времен Крымской войны вновь работают реставраторы, строители и археологи.



По окончании раскопок галерею накроют сверхпрочным стеклом. Подобные открытия станут еще одним украшением экскурсионной программы после масштабной реконструкции комплекса. Впервые за многие годы здесь появятся электричество и вода, памятники оборудуют художественной подсветкой. Восстановят исторический облик редутов и батарей, проложат дорожки и замостят их брусчаткой.



В мае обещают открыть первую очередь восстановленного мемориального комплекса. Параллельно продолжат свою работу археологи. Ведь их прошлогодний «урожай» — больше 1000 предметов времен Крымской войны — уже передан в севастопольские музеи.