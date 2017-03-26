Как без потерь сдать билет в кино, на поезд и самолет

Как не доплачивая и не меняя билет, побывать на экскурсии в тверском Кремле, прогуляться по московскому Арбату, сделать селфи с самоваром в музее Тулы, а потом вволю наплескаться в Чёрном море в Адлере? Оказывается, если хорошенько покопаться в законах и кодексах, то можно найти пункты, позволяющие хорошо экономить.
Репортеры программы «НашПотребНадзор» взяли под прицел все билеты вообще. В том числе в театр и кино. Можно ли их вернуть за пять минут до сеанса? А если фильм не понравился?
Кинотеатры обязаны оказывать услуги в соответствии с требованиями закона. В том числе закона «О защите прав потребителей», который обязывает сети возвращать билеты, если зритель передумал идти в кинозал. Вернуть деньги можно даже посмотрев фильм целиком, объясняют юристы. Например, если в кино не показали сцену, заявленную в трейлере.
Вернуть билеты можно и в театре. И сделать это можно хоть за пять минут до начала спектакля. Но сумму могут вернут не целиком. Цена билета складывается из стоимости работы кассира, который продал билет, из денег, которые театр тратит на печать билетов в типографии. За все это действительно могут вычесть. Но при одном условии — если эти расходы посчитаны и задокументированы.
С деньгами за уже раскупленные билеты не хотят расставаться и железнодорожники. Но есть такие правила РЖД, которые позволяют опоздавшим сильно экономить. Подробнее о том, как репортеры программы по одному билету посетили сразу несколько городов и как пользовались бесплатными развлечениями в поездах, — в видеоматериале.
Кинотеатры обязаны оказывать услуги в соответствии с требованиями закона. В том числе закона «О защите прав потребителей», который обязывает сети возвращать билеты, если зритель передумал идти в кинозал. Вернуть деньги можно даже посмотрев фильм целиком, объясняют юристы. Например, если в кино не показали сцену, заявленную в трейлере.
Вернуть билеты можно и в театре. И сделать это можно хоть за пять минут до начала спектакля. Но сумму могут вернут не целиком. Цена билета складывается из стоимости работы кассира, который продал билет, из денег, которые театр тратит на печать билетов в типографии. За все это действительно могут вычесть. Но при одном условии — если эти расходы посчитаны и задокументированы.
С деньгами за уже раскупленные билеты не хотят расставаться и железнодорожники. Но есть такие правила РЖД, которые позволяют опоздавшим сильно экономить. Подробнее о том, как репортеры программы по одному билету посетили сразу несколько городов и как пользовались бесплатными развлечениями в поездах, — в видеоматериале.
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