Москва не собирается отчитываться перед НАТО о размещении «Искандеров»

Российская сторона не будет отчитываться перед НАТО по вопросу, связанному с размещением ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.
Заявление Келина было сделано на фоне предстоящего заседания Совета Россия — НАТО. Ранее журнал Spiegel написал о том, что Брюссель якобы потребует от Москвы объяснений по поводу переброски «Искандеров» под Калининград.
По словам Келина, «никакого отчета не будет, об этом речи не идет». Он добавил, что на встрече состоится обмен мнениями «по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны», передает РИА Новости.
Представитель МИД уточнил, что речь, в частности, пойдет о транспарентности в военных вопросах. По его словам, заседание пройдет на уровне постпредов и послов.
По словам Келина, «никакого отчета не будет, об этом речи не идет». Он добавил, что на встрече состоится обмен мнениями «по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны», передает РИА Новости.
Представитель МИД уточнил, что речь, в частности, пойдет о транспарентности в военных вопросах. По его словам, заседание пройдет на уровне постпредов и послов.
Комментарии