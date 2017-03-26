Московский пенсионер открыл успешный бизнес по производству «умных» мангалов

Тот, кто умеет хорошо жарить шашлыки, нередко на пикнике или даче чувствует себя одиноко: он жарит, а все веселятся. Так рассказывает историю своего изобретения москвич Александр Ксенофонтов.
Он придумал автоматический «умный» мангал с моторчиком, который крутит шампуры или вертел, пока вы заняты другими делами. Работает устройство от розетки или аккумулятора. Хотя, если возникнет желание покрутить самому — пожалуйста.
Экспериментируя с новыми мангалами, Александр сумел улучшить и вкус готового продукта. Из-за постоянного вращения сок из мяса почти не успевает убегать, и кусочки остаются сочными. А полированная крышка мангала работает как зеркало. Тепло от нее отражается, нагревая мясо со всех сторон и позволяя даже прожарить целого поросенка всего за полчаса. Есть и температурный датчик, чтобы не подгорело.
Первые модели Александр выпускал только для своих. Но на пенсии решил открыть бизнес. Изобретение со временем оценили не только друзья, но и профессионалы.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Экспериментируя с новыми мангалами, Александр сумел улучшить и вкус готового продукта. Из-за постоянного вращения сок из мяса почти не успевает убегать, и кусочки остаются сочными. А полированная крышка мангала работает как зеркало. Тепло от нее отражается, нагревая мясо со всех сторон и позволяя даже прожарить целого поросенка всего за полчаса. Есть и температурный датчик, чтобы не подгорело.
Первые модели Александр выпускал только для своих. Но на пенсии решил открыть бизнес. Изобретение со временем оценили не только друзья, но и профессионалы.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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