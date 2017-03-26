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  • 26.03, 14:23
    Московский пенсионер открыл успешный бизнес по производству «умных» мангалов. еда, изобретения, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Московский пенсионер открыл успешный бизнес по производству «умных» мангалов

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    Московский пенсионер открыл успешный бизнес по производству «умных» мангалов

    Московский пенсионер открыл успешный бизнес по производству «умных» мангалов

      Тот, кто умеет хорошо жарить шашлыки, нередко на пикнике или даче чувствует себя одиноко: он жарит, а все веселятся. Так рассказывает историю своего изобретения москвич Александр Ксенофонтов.

      Он придумал автоматический «умный» мангал с моторчиком, который крутит шампуры или вертел, пока вы заняты другими делами. Работает устройство от розетки или аккумулятора. Хотя, если возникнет желание покрутить самому — пожалуйста.

      Экспериментируя с новыми мангалами, Александр сумел улучшить и вкус готового продукта. Из-за постоянного вращения сок из мяса почти не успевает убегать, и кусочки остаются сочными. А полированная крышка мангала работает как зеркало. Тепло от нее отражается, нагревая мясо со всех сторон и позволяя даже прожарить целого поросенка всего за полчаса. Есть и температурный датчик, чтобы не подгорело.

      Первые модели Александр выпускал только для своих. Но на пенсии решил открыть бизнес. Изобретение со временем оценили не только друзья, но и профессионалы.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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