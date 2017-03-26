Пьяная женщина пырнула ножом прибывшего на вызов врача в Татарстане

Пьяная женщина в Татарстане ранила ножом работника скорой помощи, приехавшего по вызову к ее пятимесячной племяннице.
Как сообщается на сайте республиканского МВД, инцидент произошел в Набережных Челнах.
Из сообщения МВД: «В скорую помощь поступил звонок о том, что пятимесячной девочке плохо. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи застали в квартире 28-летнего отца ребенка, распивающего алкогольные напитки с 28-летней женщиной, как оказалось, его сестрой. В ходе разговора возникла ссора, в результате которой женщина схватила нож и нанесла ранение одному из медработников».
Как рассказали в ведомстве, полицейские задержали нападавшую. Она вместе с отцом ребенка доставлена в отдел полиции. Пострадавшая женщина госпитализирована, по словам медиков, ее жизни ничего не угрожает. Девочка доставлена в больницу для выяснения состояния здоровья.
Отметим, что в последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием медиков. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны «получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов».
Из сообщения МВД: «В скорую помощь поступил звонок о том, что пятимесячной девочке плохо. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи застали в квартире 28-летнего отца ребенка, распивающего алкогольные напитки с 28-летней женщиной, как оказалось, его сестрой. В ходе разговора возникла ссора, в результате которой женщина схватила нож и нанесла ранение одному из медработников».
Как рассказали в ведомстве, полицейские задержали нападавшую. Она вместе с отцом ребенка доставлена в отдел полиции. Пострадавшая женщина госпитализирована, по словам медиков, ее жизни ничего не угрожает. Девочка доставлена в больницу для выяснения состояния здоровья.
Отметим, что в последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием медиков. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны «получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов».
Комментарии