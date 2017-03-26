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  • 26.03, 08:19

    Новак обсудил с коллегой из Кувейта энергетическое сотрудничество

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    Новак обсудил с коллегой из Кувейта энергетическое сотрудничество

    Новак обсудил с коллегой из Кувейта энергетическое сотрудничество

    Министр энергетики РФ Александр Новак провел встречу с коллегой из Кувейта Иссамом аль Марзуком.

    Как рассказал Новак после переговоров в Эль-Кувейте, российские компании имеют хорошие перспективы начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Кувейт.

    Александр Новак, глава Минэнерго РФ: «Обсудили вопрос поставок сжиженного природного газа в Кувейт, здесь есть большие перспективы, так как Кувейт планирует к 2020 году завершить строительство одного из крупнейших в мире регазификационных терминалов».

    По его словам, на встрече обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества в нефтяной, газовой и электроэнергетических отраслях. Отдельной темой переговоров, подчеркнул министр, стала атомная отрасль. Новак выразил надежду, что РФ и Кувейт подпишут соглашение по мирному атому уже «в ближайшем будущем», передает ТАСС.

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