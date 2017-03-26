Пентагон объявил о ликвидации особо опасного боевика «Аль-Каиды»

TERRORIST LEADER KILLED: Al Qaeda terrorist leader Qari Yasin killed in airstrike, Pentagon confirms https://t.co/ZCwe3oy1mG — Fox News Alert (@foxnewsalert) 26 марта 2017 г.

Как утверждают в Пентагоне, боевик Кари Ясин был уничтожен 19 марта в результате бомбардировки американских ВВС в провинции Пактика в Афганистане. Он ответственен за гибель десятков невинных жертв, в том числе двух американских военнослужащих, отметили в ведомстве.Уроженец Пакистана Ясин, по данным Пентагона, был причастен к взрыву в гостинице Mariott в Исламабаде 20 сентября 2008 года. В результате взрыва погибли десятки человек, в том числе военные США Родольфо Родригес и Мэтью О’ Брайан.Также Ясин был причастен к совершенному в 2009 году нападению на автобус с командой по крикету из Шри-Ланки в пакистанском городе Лахор. Тогда погибли шесть полицейских и двое гражданских, а шестеро спортсменов получили ранения., глава Пентагона: «Гибель Ясина является свидетельством того, что террористы, порочащие ислам и нацеливающиеся на мирных граждан, не избегут правосудия».