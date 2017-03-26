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  • 26.03, 06:47

    Пентагон объявил о ликвидации особо опасного боевика «Аль-Каиды»

    1 комментарий

    Пентагон объявил о ликвидации особо опасного боевика «Аль-Каиды»

    Пентагон объявил о ликвидации особо опасного боевика <nobr>«Аль-Каиды</nobr>»

    Пентагон в субботу сообщил об уничтожении боевика «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), виновного в гибели двух американских солдат.

    Как утверждают в Пентагоне, боевик Кари Ясин был уничтожен 19 марта в результате бомбардировки американских ВВС в провинции Пактика в Афганистане. Он ответственен за гибель десятков невинных жертв, в том числе двух американских военнослужащих, отметили в ведомстве.


    Уроженец Пакистана Ясин, по данным Пентагона, был причастен к взрыву в гостинице Mariott в Исламабаде 20 сентября 2008 года. В результате взрыва погибли десятки человек, в том числе военные США Родольфо Родригес и Мэтью О’ Брайан.

    Также Ясин был причастен к совершенному в 2009 году нападению на автобус с командой по крикету из Шри-Ланки в пакистанском городе Лахор. Тогда погибли шесть полицейских и двое гражданских, а шестеро спортсменов получили ранения.

    Джеймс Мэттис    , глава Пентагона: «Гибель Ясина является свидетельством того, что террористы, порочащие ислам и нацеливающиеся на мирных граждан, не избегут правосудия».

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