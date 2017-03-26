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  • 26.03, 02:15
    Неизвестный устроил стрельбу в центре Лас-Вегаса: видео с места. США, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Неизвестный устроил стрельбу в центре Лас-Вегаса: видео с места

    1 комментарий

    Неизвестный устроил стрельбу в центре Лас-Вегаса: видео с места

    Неизвестный устроил стрельбу в центре <nobr>Лас-Вегаса</nobr>: видео с места

      В центре Лас-Вегаса вооруженный мужчина открыл огонь по людям и забаррикадировался в автобусе.

      ЧП произошло в районе гостиницы Cosmopolitan. В результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранения.

      Стрелок заперся в припаркованном поблизости автобусе. Полицейские ведут с ним переговоры, передает ТАСС.




      Отмечается, что стрелок действовал, предположительно, без сообщников. Это уже второй инцидент со стрельбой за сутки в Лас-Вегасе. Ранее выстрелы раздались при попытке ограбления в знаменитом отеле Bellagio, в результате никто не пострадал, а преступников задержали.

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