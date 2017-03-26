Неизвестный устроил стрельбу в центре Лас-Вегаса: видео с места

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Лас-Вегаса вооруженный мужчина открыл огонь по людям и забаррикадировался в автобусе.
ЧП произошло в районе гостиницы Cosmopolitan. В результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранения.
Стрелок заперся в припаркованном поблизости автобусе. Полицейские ведут с ним переговоры, передает ТАСС.
Отмечается, что стрелок действовал, предположительно, без сообщников. Это уже второй инцидент со стрельбой за сутки в Лас-Вегасе. Ранее выстрелы раздались при попытке ограбления в знаменитом отеле Bellagio, в результате никто не пострадал, а преступников задержали.
Стрелок заперся в припаркованном поблизости автобусе. Полицейские ведут с ним переговоры, передает ТАСС.
LATEST: Armed male suspect barricaded on bus on Las Vegas Strip following fatal shooting, police say https://t.co/8vPtqVwSVA pic.twitter.com/L3RaZ5xt1M— ABC News (@ABC) 25 марта 2017 г.
UPDATE: A hospital spokeswoman said one person has died in a shooting along the Las Vegas Strip https://t.co/S16FsIVcge pic.twitter.com/eiaOAta53N— CBS News (@CBSNews) 25 марта 2017 г.
Отмечается, что стрелок действовал, предположительно, без сообщников. Это уже второй инцидент со стрельбой за сутки в Лас-Вегасе. Ранее выстрелы раздались при попытке ограбления в знаменитом отеле Bellagio, в результате никто не пострадал, а преступников задержали.
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