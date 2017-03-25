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  • 25.03, 21:43

    Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине в 2017 году

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    Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине в 2017 году

    Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине в 2017 году

    Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил о планах объединить ряд демократических политических сил на Украине. Также он заявил о возможности досрочных выборов в стране.

    С таким заявлением он выступил на форуме в Киеве. По его словам, речь идет об объединении сил, представители которых приняли участие в этом форуме: «Рух новых сил», «Хвыля», партий «ДемАльянс», «Воля».

    Михаил Саакашвили: «Думаю, мы найдем формулу (объединения — ред.), нужно объединиться всем этим людям. Смешно и несолидно, когда они все по отдельности гнут свою линию… Люди должны объединиться и в пределах одной силы конкурировать друг с другом… Вы увидите: в ближайшее время будет большое объединение».

    Кроме того, Саакашвили заявил, что на Украине досрочные выборы могут состояться уже в текущем году. На это влияет состояние экономики в стране и положение руководства страны, передает «Интерфакс».

    Михаил Саакашвили: «При том что у нас нулевой рост экономики в этом году, у власти нет запаса прочности, есть много других неблагоприятных международных факторов. Я думаю, что на Украине события будут развиваться крайне быстро и в этом году… Все закончится выборами».

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