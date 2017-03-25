Москвич зарезал отца в ходе ссоры

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-востоке Москвы.

По информации СУ СК по Москве, уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего мужчины, который накануне вечером в квартире одного из жилых домов на Армавирской улице в Москве зарезал своего отца.



Из сообщения СУ СК по Москве: «Между отцом и сыном возник конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений сын нанес своему 58-летнему отцу не менее трех ударов ножом в область живота. Мужчина незамедлительно был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался».



Подозреваемый был задержан и доставлен в следственный отдел. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

