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  • 25.03, 20:12

    Москвич зарезал отца в ходе ссоры

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    Москвич зарезал отца в ходе ссоры

    Москвич зарезал отца в ходе ссоры

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-востоке Москвы.

    По информации СУ СК по Москве, уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего мужчины, который накануне вечером в квартире одного из жилых домов на Армавирской улице в Москве зарезал своего отца.

    Из сообщения СУ СК по Москве: «Между отцом и сыном возник конфликт. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений сын нанес своему 58-летнему отцу не менее трех ударов ножом в область живота. Мужчина незамедлительно был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался».

    Подозреваемый был задержан и доставлен в следственный отдел. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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