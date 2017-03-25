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  • 25.03, 21:42
    День рождения или проводы на пенсию: европейцы встретили 60-летие ЕС акциями протеста. Европейский союз, митинги и протесты, Рим, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    День рождения или проводы на пенсию: европейцы встретили 60-летие ЕС акциями протеста

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    День рождения или проводы на пенсию: европейцы встретили 60-летие ЕС акциями протеста

    День рождения или проводы на пенсию: европейцы встретили <nobr>60-летие</nobr> ЕС акциями протеста

      Ровно 60 лет назад, 25 марта 1957 года, было принято решение, что в Европе не должно быть границ. Это была Европа оптимистов, которая верила в светлое единое будущее. Но через 60 лет в Рим съехалась Европа пессимистов, и уже не совсем понятно, что это — день рождения или проводы на пенсию.

      Политики, экономисты, журналисты, эксперты всех мастей теперь гадают: в какой же момент с хорошей во всех отношениях единой Европой без границ, без войн и конфликтов «что-то пошло не так».

      Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин отправился в Рим на празднование годовщины объединения, чтобы понять, почему будущее Европы нынешние европейские политики, бизнесмены и простые граждане Евросоюза все чаще ищут в прошлом.

      Акции протеста в Риме начались еще за несколько дней до начала официальных мероприятий. Эмоции у многих зашкаливали.

      Альдо Стеканелло, житель Рима: «Мы хотим своей независимости. Я не хочу, чтобы мной управляли из Германии или ребята из Брюсселя».

      Симоне, студент: «У нас четыре правительства подряд не выбирались, а назначались. Это все настоящая диктатура».

      Всю неделю римские улицы оставались ареной непрерывных демонстраций и протестов. Против правительства выступили тысячи итальянских таксистов.

      Паоло Драппи, римский таксист: «Да все ж под контролем Германии, под контролем Ангелы Меркель. А Италия теряет свою идентичность».

      О чем он, догадаться несложно. После того как прямой автобан беженцев в Германию через Балканы перекрыли, за всех отдувается как раз Италия.

      Афиши, расклеенные по городу, мягко говоря, не миролюбивые: одна призывает отказаться от евро как от общей валюты, а другая по соседству призывает и вовсе выйти на улицы против единой Европы.

      Главная из желаемых перемен — дать странам свободу в выборе собственной политики. В Италии разговоры о возврате национальной валюты — лиры — уже не шутка.

      В 1957 году на подписании соглашения о создании ЕС присутствовал британский представитель, но своей подписи не поставил. К 60-летию та же картина — Евросоюз празднует без Великобритании, которой, правда, от общих европейских проблем не скрыться даже после Brexit.

      Подробности — в репортаже.

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