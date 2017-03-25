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  • 25.03, 18:40

    В псковском поселке поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка на велосипеде

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    В псковском поселке поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка на велосипеде

    В псковском поселке поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка на велосипеде

    Мальчик 2014 года рождения погиб под колесами товарного поезда в рабочем поселке Плюсса Псковской области. Ребенок на велосипеде выехал на железнодорожные пути, где был сбит составом.

    Как сообщил ТАСС источник в региональной спасательной службе, мальчик скончался в машине скорой помощи по дороге в областную больницу.

    Из сообщения источника: «Мальчик 2014 года рождения получил множественные травмы после столкновения с товарным поездом и скончался в дороге в машине скорой. Предположительно, ребенок, проживавший около железной дороги, выехал на пути на велосипеде».

    Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.

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