В псковском поселке поезд насмерть сбил трехлетнего ребенка на велосипеде

Мальчик 2014 года рождения погиб под колесами товарного поезда в рабочем поселке Плюсса Псковской области. Ребенок на велосипеде выехал на железнодорожные пути, где был сбит составом.
Как сообщил ТАСС источник в региональной спасательной службе, мальчик скончался в машине скорой помощи по дороге в областную больницу.
Из сообщения источника: «Мальчик 2014 года рождения получил множественные травмы после столкновения с товарным поездом и скончался в дороге в машине скорой. Предположительно, ребенок, проживавший около железной дороги, выехал на пути на велосипеде».
Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.
Из сообщения источника: «Мальчик 2014 года рождения получил множественные травмы после столкновения с товарным поездом и скончался в дороге в машине скорой. Предположительно, ребенок, проживавший около железной дороги, выехал на пути на велосипеде».
Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.
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