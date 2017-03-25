Беременная Анастасия Стоцкая раскрыла пол будущего ребенка

Певица в программе «Ты не поверишь!» рассказала, кого носит под сердцем: сына или дочь.

Пол, имя и другие подробности все звезды, как правило, держат в секрете, чтобы не сглазить. Но счастливая мама оказалась так увлечена рассказом, что сама не заметила, как на радостях выдала свою тайну.



Анастасия Стоцкая: «Ну, она прям… ой, малыш прямо танцует там».



Но слово — не воробей. 34-летняя Анастасия Стоцкая ждет девочку. Имя певица с мужем-бизнесменом уже придумали.



Анастасия Стоцкая: «В первый раз муж предложил имя в честь моего отца — назвать Александр. А во второй раз предложила я в честь близкого-близкого-близкого человека, которого уже нет с нами».



К тому же сын у Анастасии и Сергея уже есть. Пятилетний Саша внешне — копия папы. Тот же разрез глаз, нос, губы и смоляные волосы.



Вторую беременность Анастасия Стоцкая переносит стойко. На токсикоз не жалуется, мужа за огурцами не посылает, от лишних складок на боках не страдает, ведь это все приходящее.



Анастасия Стоцкая во время второй беременности увлекается йогой, как и Ксения Собчак. Но на знаменитую стойку на голове певица пока не решается: мало опыта.



Анастасия Стоцкая: «Ксюша — уже продвинутая йогиня, она йогнутая на полную катушку в хорошем смысле. Мне резко встать на голову — это будет неправильно, все должно быть в меру, постепенно и без фанатизма. Я как-то прониклась йогой в эту беременность. И буду продолжать, я думаю, заниматься йогой после беременности».



Срок у певицы — семь месяцев, значит, прибавление в звездной семье ожидается в мае. Однако засиживаться дома Стоцкая не намерена — уже через пару недель после родов планирует вернуться в рабочий строй.