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  • 26.03, 00:43
    Певица Лолита Милявская рассказала, ради кого легла под нож. знаменитости, Милявская Лолита, музыка и музыканты, пластическая хирургия, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Певица Лолита Милявская рассказала, ради кого легла под нож

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    Певица Лолита Милявская рассказала, ради кого легла под нож

    Певица Лолита Милявская рассказала, ради кого легла под нож

    Певица Лолита Милявская рассказала, ради кого легла под нож

      По словам певицы, она пойдет «бороться с животом», как только разрешит врач. А пока 53-летняя певица без комплексов хвастается новым профилем: четкий овал, никакого второго подбородка и гусиных лапок вокруг глаз.

      Лолита Милявская: «Я мышцы подтянула с двух сторон. Да, этого требует моя профессия. Из-за работы, которой я занимаюсь 30 лет, пение живьем, ослабевают мышцы, и их надо подшивать. Это действительно по-другому это не уберешь. Ни массажами, ничем. Я сразу сказала: я сделала это для операторов. Для того, чтобы потом не подходить к ним, не мучать их и не говорить: „Ой, не снимайте меня сбоку, ой, ребята, смотрите: подбородок“».

      Но прежде чем стать моложе на 10 лет, Лолита прошла через все ужасы реабилитации: послеоперационные синяки и отеки ничем не спрячешь и не замажешь.

      Лолита Милявская: «Не трогать, ничего нельзя. Я даже не красилась. Снималась без грима первый месяц».

      Из-за тугой повязки на голове певица месяц сидела на кефире, а суп-пюре ела через трубочку. Спать приходилось в одиночестве. Ведь засыпать на плече любимого врачи категорически запретили.

      Лолита Милявская: «Самое неприятное — это неделю спать на спине человеку, который любит сбоку. Но я вам могу сказать, что я теперь вдруг полюбила спать на спине. Мне муж по полчаса ставил будильник, чтобы я могла спать на одной, потом на другой щеке. Речь об отеке, потому что он мог быть с одной или с другой стороны».

      Лолита не скрывает: к послеоперационным мукам ей не привыкать. Впервые откорректировать внешность с помощью врачей певица решилась 13 лет назад: вколола ботокс от мимических морщин. И понеслось: липосакция подбородка, увеличение губ собственным жиром, блефаропластика. Милявская с удовольствием показывала открытый взгляд после того, как ей отрезали грыжи на веках.

      Тогда же Лолита решилась убрать лишний жир с бедер и живота. Но певица уже жалеет об этом. Если бы знала, что все сантиметры вернутся на круги своя, сразу пошла в спортзал.

      Лолита Милявская: «Это все равно нужно поддерживать тренажерным залом, поэтому лучше уж сразу в тренажерку».

      Вот и сейчас Милявская ждет, когда затянутся швы, чтобы заняться не только лицом, но и телом. На носу пляжный сезон. А врач не то что железо тягать — работать пока не разрешает. А на едкие комментарии в соцсетях о том, что Лолита молодится ради мужа-спортсмена, звезда не обращает внимания. Она то знает: Дима любит ее любой.

      Лолита Милявская: «Я не обижаюсь ни на одного человека, который там в мой адрес что-то брякнул „Толстая корова“ и что-то там еще. Я улыбаюсь и в ответ пишу: „А вы офигительный мужик“ или „А вы офигенная баба“. Они же не в курсе, что, когда мне было 18, 20, 28, я была моделью и мир был у моих ног».

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