Певица Лолита Милявская рассказала, ради кого легла под нож

По словам певицы, она пойдет «бороться с животом», как только разрешит врач. А пока 53-летняя певица без комплексов хвастается новым профилем: четкий овал, никакого второго подбородка и гусиных лапок вокруг глаз.

Лолита Милявская: «Я мышцы подтянула с двух сторон. Да, этого требует моя профессия. Из-за работы, которой я занимаюсь 30 лет, пение живьем, ослабевают мышцы, и их надо подшивать. Это действительно по-другому это не уберешь. Ни массажами, ничем. Я сразу сказала: я сделала это для операторов. Для того, чтобы потом не подходить к ним, не мучать их и не говорить: „Ой, не снимайте меня сбоку, ой, ребята, смотрите: подбородок“».



Но прежде чем стать моложе на 10 лет, Лолита прошла через все ужасы реабилитации: послеоперационные синяки и отеки ничем не спрячешь и не замажешь.



Лолита Милявская: «Не трогать, ничего нельзя. Я даже не красилась. Снималась без грима первый месяц».



Из-за тугой повязки на голове певица месяц сидела на кефире, а суп-пюре ела через трубочку. Спать приходилось в одиночестве. Ведь засыпать на плече любимого врачи категорически запретили.



Лолита Милявская: «Самое неприятное — это неделю спать на спине человеку, который любит сбоку. Но я вам могу сказать, что я теперь вдруг полюбила спать на спине. Мне муж по полчаса ставил будильник, чтобы я могла спать на одной, потом на другой щеке. Речь об отеке, потому что он мог быть с одной или с другой стороны».



Лолита не скрывает: к послеоперационным мукам ей не привыкать. Впервые откорректировать внешность с помощью врачей певица решилась 13 лет назад: вколола ботокс от мимических морщин. И понеслось: липосакция подбородка, увеличение губ собственным жиром, блефаропластика. Милявская с удовольствием показывала открытый взгляд после того, как ей отрезали грыжи на веках.



Тогда же Лолита решилась убрать лишний жир с бедер и живота. Но певица уже жалеет об этом. Если бы знала, что все сантиметры вернутся на круги своя, сразу пошла в спортзал.



Лолита Милявская: «Это все равно нужно поддерживать тренажерным залом, поэтому лучше уж сразу в тренажерку».



Вот и сейчас Милявская ждет, когда затянутся швы, чтобы заняться не только лицом, но и телом. На носу пляжный сезон. А врач не то что железо тягать — работать пока не разрешает. А на едкие комментарии в соцсетях о том, что Лолита молодится ради мужа-спортсмена, звезда не обращает внимания. Она то знает: Дима любит ее любой.



Лолита Милявская: «Я не обижаюсь ни на одного человека, который там в мой адрес что-то брякнул „Толстая корова“ и что-то там еще. Я улыбаюсь и в ответ пишу: „А вы офигительный мужик“ или „А вы офигенная баба“. Они же не в курсе, что, когда мне было 18, 20, 28, я была моделью и мир был у моих ног».