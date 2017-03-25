Музыка, заседания и отбор невест: на Крайнем Севере отмечают День оленевода

Сегодня в одном из самых холодных и снежных регионов страны, Ямало-Ненецком автономном округе, свой традиционный праздник отмечают представители коренных народов Крайнего Севера.

Сначала планировались доклады, потом танцы, затем решили совместить. Можно называть это форумом, можно съездом представителей коренных малочисленных народов, но сложно втиснуть происходящее в узкие рамки бюрократических жанров. Здесь то и дело переходят с человеческих языков на языки внутреннего космоса.



Во времена всеобщей глобализации и стандартизации в России сохранился удивительный ресурс — малые народы. И их нужно защищать.



Тундра — как море, в котором есть обитаемые островки: в трех часах по зимнику от Салехарда живет кочевая семья. Молодое поколение чинит нарты, готовится ко Дню оленевода. Это для туристов развлечение, а для коренных — все равно что главный бал сезона в Петербурге. Здесь выбирают невест.



Особенно ценятся девушки со специальным оленеводческим образованием. Знать три языка в тундре — норма. Ненецкий, хантыйский, коми-зырянский. К женихам тут тоже требования строгие — кому нужен парень, который не может тынзяном заарканить оленя. Пусть в городе живет, с телефоном общается.



Кто в детстве не переживал в связи со смертью «Последнего из могикан»? Чужое любим, своего не ценим. А ведь наши коренные для американских индейцев — тени далеких предков. А мы даже не заметим смерть последнего ительмена, вместе с которым уйдет еще одна уникальная культура. Но малочисленные народы сдаваться не намерены.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.