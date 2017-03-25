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  • 25.03, 17:10

    Порошенко поздравил «великого украинца» Владимира Кличко с днем рождения

    1 комментарий
    Порошенко поздравил «великого украинца» Владимира Кличко с днем рождения

    Порошенко поздравил «великого украинца» Владимира Кличко с днем рождения

    Порошенко поздравил «великого украинца» Владимира Кличко с днем рождения
  • Фото Reuters © 2017

    • Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинского боксера Владимира Кличко с днем рождения.

    Свое обращение украинский лидер разместил в Facebook. К своему поздравлению Порошенко прикрепил видео, на котором Кличко стоит по пояс голый в боксерских трусах на фоне украинского флага.

    Пётр Порошенко: «Сегодня день рождения у великого украинца, нашего прославленного чемпиона, сердечно поздравляем».



    Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, родился 25 марта 1976 года. Украинский спортсмен добился больших результатов на профессиональном поприще — выиграл Олимпиаду-1996 в Атланте (в категории свыше 91 кг) и был чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

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