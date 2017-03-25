Порошенко поздравил «великого украинца» Владимира Кличко с днем рождения

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинского боксера Владимира Кличко с днем рождения.

Свое обращение украинский лидер разместил в Facebook. К своему поздравлению Порошенко прикрепил видео, на котором Кличко стоит по пояс голый в боксерских трусах на фоне украинского флага.



Пётр Порошенко: «Сегодня день рождения у великого украинца, нашего прославленного чемпиона, сердечно поздравляем».







Боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, родился 25 марта 1976 года. Украинский спортсмен добился больших результатов на профессиональном поприще — выиграл Олимпиаду-1996 в Атланте (в категории свыше 91 кг) и был чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.