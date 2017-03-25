Весенняя хандра: лучшие способы побороть депрессию

Заесть, запить, зарисовать, затанцевать и даже заспать — способов победить депрессию сотни. Но что реально помогает, а что затягивает еще сильнее?
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Весной многие начинают хандрить. Жалуются, что все время хочется спать и есть, а все вокруг серо и безынтересно.
Россия — одна из самых депрессивных стран мира. Хуже нас чувствует себя только голодающее население Африки. Там несчастен каждый седьмой. У нас -
каждый шестой. Переживаем мы все, как правило, об одном и том же. Неурядицы в семье (70%), нехватка денег (63%), неприятности на работе (57%), проблемы со здоровьем (40%), и, как ни странно, 15% наших сограждан заявляют, что зарабатывают стресс, когда теряют очень важные вещи.
При этом способов бороться с депрессией придумали множество. Например, ученые давно доказали, что массаж пальцев помогает снять стресс за счет стимуляции нервных окончаний. Можно также помассировать уши. Американские психологи советуют общаться с птицами. Говорят: успокаивает.
Многие считают лучшим способом борьбы с весенней хандрой сладости: конфеты, печенье и торты. Но все ли эти способы одинаково полезны в борьбе с весенним авитаминозом?
Подробности — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».
Россия — одна из самых депрессивных стран мира. Хуже нас чувствует себя только голодающее население Африки. Там несчастен каждый седьмой. У нас -
каждый шестой. Переживаем мы все, как правило, об одном и том же. Неурядицы в семье (70%), нехватка денег (63%), неприятности на работе (57%), проблемы со здоровьем (40%), и, как ни странно, 15% наших сограждан заявляют, что зарабатывают стресс, когда теряют очень важные вещи.
При этом способов бороться с депрессией придумали множество. Например, ученые давно доказали, что массаж пальцев помогает снять стресс за счет стимуляции нервных окончаний. Можно также помассировать уши. Американские психологи советуют общаться с птицами. Говорят: успокаивает.
Многие считают лучшим способом борьбы с весенней хандрой сладости: конфеты, печенье и торты. Но все ли эти способы одинаково полезны в борьбе с весенним авитаминозом?
Подробности — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».
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