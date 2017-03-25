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  • 25.03, 12:36

    Студента из Ульяновской области заподозрили в убийстве подростка

    1 комментарий

    Студента из Ульяновской области заподозрили в убийстве подростка

    Студента из Ульяновской области заподозрили в убийстве подростка

    Студент Димитровградского техникума подозревается в убийстве несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

    По данным надзорного ведомства, конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки. В ходе выяснения отношений студент техникума ударил оппонента ножом в грудь, в результате чего последний скончался.

    Тело погибшего было обнаружено сегодня возле одного из домов по улице М. Горького в поселке Карсун Ульяновской области.

    В связи с убийством подростка прокуратура начала проверку. Известно, что студент после ранения оппонента сам вызвал скорую помощь.

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