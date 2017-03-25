Студента из Ульяновской области заподозрили в убийстве подростка

Студент Димитровградского техникума подозревается в убийстве несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки. В ходе выяснения отношений студент техникума ударил оппонента ножом в грудь, в результате чего последний скончался.



Тело погибшего было обнаружено сегодня возле одного из домов по улице М. Горького в поселке Карсун Ульяновской области.



В связи с убийством подростка прокуратура начала проверку. Известно, что студент после ранения оппонента сам вызвал скорую помощь.