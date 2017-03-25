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  • 25.03, 11:06

    Хэмилтон в Австралии выиграл первую квалификацию сезона

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    Хэмилтон в Австралии выиграл первую квалификацию сезона

    Хэмилтон в Австралии выиграл первую квалификацию сезона

    Хэмилтон в Австралии выиграл первую квалификацию сезона
  • Фото Associated Press © 2017, Rick Rycroft

    • Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии — первого этапа «Формулы-1» нового сезона.

    Второе время в Мельбурне показал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Третий результат — у еще одного пилота Mercedes финна Вальттери Боттаса.

    Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят квалифицировался девятым, уступив одну позицию партнеру по команде Карлосу Сайнсу.



    Гонка Гран-при Австралии начнется 26 марта в 8:00 по московскому времени.

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