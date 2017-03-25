Хэмилтон в Австралии выиграл первую квалификацию сезона

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию
Гран-при Австралии — первого этапа «Формулы-1» нового сезона.
Второе время в Мельбурне показал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Третий результат — у еще одного пилота Mercedes финна Вальттери Боттаса.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят квалифицировался девятым, уступив одну позицию партнеру по команде Карлосу Сайнсу.
Гонка Гран-при Австралии начнется 26 марта в 8:00 по московскому времени.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят квалифицировался девятым, уступив одну позицию партнеру по команде Карлосу Сайнсу.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): Tight at the top #Quali #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/igFxjlKFal— Formula 1 (@F1) March 25, 2017
Гонка Гран-при Австралии начнется 26 марта в 8:00 по московскому времени.
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