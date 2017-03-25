Хэмилтон в Австралии выиграл первую квалификацию сезона

Второе время в Мельбурне показал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Третий результат — у еще одного пилота Mercedes финна Вальттери Боттаса.Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят квалифицировался девятым, уступив одну позицию партнеру по команде Карлосу Сайнсу.Гонка Гран-при Австралии начнется 26 марта в 8:00 по московскому времени.