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  • 25.03, 11:06
    Российские военные провели мастер-класс для коллег из Сирии. Минобороны РФ, Сирия, армии мира, армия и флот РФ, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские военные провели мастер-класс для коллег из Сирии

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    Российские военные провели мастер-класс для коллег из Сирии

    Российские военные провели <nobr>мастер-класс</nobr> для коллег из Сирии

      Под Дамаском батальон военной полиции Минобороны России провел мастер-класс для своих сирийских коллег, которые совсем недавно надели форму.

      Российские военные показали добровольцам основы обращения со стрелковым оружием, сборку-разборку автомата. На базу батальона также пригласили сирийских школьников. Детей больше всего впечатлила военная техника. Им разрешили залезть на броню, посидеть в кабинах боевых машин. А затем накормили кашей, приготовленной на полевой кухне.

      Артём Кожин, заместитель командира батальона военной полиции Минобороны РФ: «Мы пригласили сирийских детей. Им была показана техника, вооружение. В полевых условиях была приготовлена каша, чай и хлеб. Всех их угостили. Они впервые попробовали российский хлеб».

      Между тем за минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра. Жителям передали 2,5 тысячи порций горячего питания, хлеб и продуктовые наборы.

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