Российские военные провели мастер-класс для коллег из Сирии

Под Дамаском батальон военной полиции Минобороны России провел мастер-класс для своих сирийских коллег, которые совсем недавно надели форму.

Российские военные показали добровольцам основы обращения со стрелковым оружием, сборку-разборку автомата. На базу батальона также пригласили сирийских школьников. Детей больше всего впечатлила военная техника. Им разрешили залезть на броню, посидеть в кабинах боевых машин. А затем накормили кашей, приготовленной на полевой кухне.



Артём Кожин, заместитель командира батальона военной полиции Минобороны РФ: «Мы пригласили сирийских детей. Им была показана техника, вооружение. В полевых условиях была приготовлена каша, чай и хлеб. Всех их угостили. Они впервые попробовали российский хлеб».



Между тем за минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра. Жителям передали 2,5 тысячи порций горячего питания, хлеб и продуктовые наборы.