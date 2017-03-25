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  • 25.03, 08:04
    Небольшой самолет врезался в жилой дом в Джорджии. Госдепартамент США, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Небольшой самолет врезался в жилой дом в Джорджии

    2 комментария
    Небольшой самолет врезался в жилой дом в Джорджии

    Небольшой самолет врезался в жилой дом в Джорджии

    Небольшой самолет врезался в жилой дом в Джорджии
    • Фото: @FOX5Atlanta /twitter.com

      • Частный самолет потерпел крушение и врезался в жилой дом в штате Джорджия, пилот погиб.

      Инцидент произошел в округе Кобб. Небольшой самолет, по предварительным данным, направлялся в местный аэропорт, но рухнул во двор жилого дома, протаранив здание. После этого джет загорелся.

      Пилот в результате ЧП погиб.

      Как сообщает Reuters, семья, проживающая в пострадавшем доме, в момент крушения была в церкви, поэтому не пострадала.

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