Небольшой самолет врезался в жилой дом в Джорджии

Частный самолет потерпел крушение и врезался в жилой дом в штате Джорджия, пилот погиб.

Инцидент произошел в округе Кобб. Небольшой самолет, по предварительным данным, направлялся в местный аэропорт, но рухнул во двор жилого дома, протаранив здание. После этого джет загорелся.



Пилот в результате ЧП погиб.



Как сообщает Reuters, семья, проживающая в пострадавшем доме, в момент крушения была в церкви, поэтому не пострадала.