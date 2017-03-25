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  • 25.03, 05:02

    Перевод не туда: немецкий банк по ошибке лишился $6 млрд

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    Перевод не туда: немецкий банк по ошибке лишился $6 млрд

    Перевод не туда: немецкий банк по ошибке лишился $6 млрд

    мКрупнейший государственный банк Германии Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) ошибочно перевел на внешние счета почти 6 миллиардов долларов.

    Инцидент произошел еще в феврале, однако известно о нем стало накануне. Деньги ушли на счета четырех банков. Ошибку быстро обнаружили и переведенную сумму вернули обратно.

    В банке сообщили, что причиной произошедшего стал человеческий фактор. По данным РИА Новости, в результате технического сбоя одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз.

    KfW — крупнейший государственный банк Германии и третий по величине банк страны после Deutsche Bank и Commerzbank. Его наблюдательный совет возглавляет министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

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