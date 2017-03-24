Эксперт объяснил появление шрифта Брайля на сайте парламента Чечни

ААА! Это разрыв любого шаблона! Шрифт Брайля! На веб-сайте! Вы серьезно??? Сайт Парламента Чеченской Республики. https://t.co/oSN09pDQ7Q pic.twitter.com/Fz43DY6Xm1

На сайте Парламента Чечни появилась версия для слабовидящих. В ней кроме настроек размера букв и изображений, можно выбрать шрифт Брайля.🤓 pic.twitter.com/Hq1udJeBAX