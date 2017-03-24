Эксперт объяснил появление шрифта Брайля на сайте парламента Чечни

На сайте чеченского парламента в версии для слабовидящих нашли опцию включения шрифта Брайля.
В социальных сетях обсуждают, зачем на сайте парламента Чечни появилась опция перехода на шрифт Брайля, предназначенного для слепых, — ведь читать его нужно руками. Во Всероссийском обществе слепых (ВОС) прокомментировали эту историю.
Очевидно, слабовидящие не могут считать информацию напрямую с монитора. По словам пресс-секретаря ВОС Константина Лапшина, для этого есть особые тактильные устройства — клавиатуры Брайля, которые переводят буквы с экрана в шрифт Брайля, передает сайт «Комсомольской правды».
Шрифт Брайля на сайте нужен тогда, когда возникает необходимость перенести текст с экрана на бумагу. Текст печатают на специальном принтере, после чего слабовидящие могут прочитать его руками.
Скорее всего, разработчики таким образом хотели подчеркнуть, что их сайт максимально адаптирован для инвалидов по зрению. Впрочем, после шумихи в соцсетях опция со шрифтом Брайля с сайта исчезла.
ААА! Это разрыв любого шаблона! Шрифт Брайля! На веб-сайте! Вы серьезно???— Артем Геллер (@darkboutique) 23 марта 2017 г.
Сайт Парламента Чеченской Республики.https://t.co/oSN09pDQ7Q pic.twitter.com/Fz43DY6Xm1
На сайте Парламента Чечни появилась версия для слабовидящих. В ней кроме настроек размера букв и изображений, можно выбрать шрифт Брайля.🤓 pic.twitter.com/Hq1udJeBAX— Себастьян Перейро (@UkrSlavemarket) 24 марта 2017 г.
Очевидно, слабовидящие не могут считать информацию напрямую с монитора. По словам пресс-секретаря ВОС Константина Лапшина, для этого есть особые тактильные устройства — клавиатуры Брайля, которые переводят буквы с экрана в шрифт Брайля, передает сайт «Комсомольской правды».
Шрифт Брайля на сайте нужен тогда, когда возникает необходимость перенести текст с экрана на бумагу. Текст печатают на специальном принтере, после чего слабовидящие могут прочитать его руками.
Скорее всего, разработчики таким образом хотели подчеркнуть, что их сайт максимально адаптирован для инвалидов по зрению. Впрочем, после шумихи в соцсетях опция со шрифтом Брайля с сайта исчезла.
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