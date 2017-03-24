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  • 25.03, 00:28

    Эксперт объяснил появление шрифта Брайля на сайте парламента Чечни

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    Эксперт объяснил появление шрифта Брайля на сайте парламента Чечни

    Эксперт объяснил появление шрифта Брайля на сайте парламента Чечни

    Эксперт объяснил появление шрифта Брайля на сайте парламента Чечни
  • Фото: parlamentchr.ru

    • На сайте чеченского парламента в версии для слабовидящих нашли опцию включения шрифта Брайля.

    В социальных сетях обсуждают, зачем на сайте парламента Чечни появилась опция перехода на шрифт Брайля, предназначенного для слепых, — ведь читать его нужно руками. Во Всероссийском обществе слепых (ВОС) прокомментировали эту историю.




    Очевидно, слабовидящие не могут считать информацию напрямую с монитора. По словам пресс-секретаря ВОС Константина Лапшина, для этого есть особые тактильные устройства — клавиатуры Брайля, которые переводят буквы с экрана в шрифт Брайля, передает сайт «Комсомольской правды».

    Шрифт Брайля на сайте нужен тогда, когда возникает необходимость перенести текст с экрана на бумагу. Текст печатают на специальном принтере, после чего слабовидящие могут прочитать его руками.
    Эксперт объяснил появление шрифта Брайля на сайте парламента Чечни. Чечня, инвалиды, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: @zombak /twitter.com

    Скорее всего, разработчики таким образом хотели подчеркнуть, что их сайт максимально адаптирован для инвалидов по зрению. Впрочем, после шумихи в соцсетях опция со шрифтом Брайля с сайта исчезла.

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