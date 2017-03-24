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  • 24.03, 21:26
    В саду Фонтанного дома Петербурга расцвели подснежники. Санкт-Петербург, весна, погода, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В саду Фонтанного дома Петербурга расцвели подснежники

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    В саду Фонтанного дома Петербурга расцвели подснежники

    В саду Фонтанного дома Петербурга расцвели подснежники

      Весна зашла в Петербург с Литейного проспекта, со двора музея Анны Ахматовой.

      В саду Фонтанного дома расцвели подснежники. То ли аллеи достаточно прогрелись на солнце, то ли растения оказались не чужды поэзии. В любом случае сотрудники музея Анны Ахматовой приглашают петербуржцев полюбоваться первыми цветами.

      Еще раньше весна началась в Петергофе. Там цветение наблюдают с начала марта. Однако эту картину может подпортить надвигающееся похолодание. По данным метеорологов, ночью столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах. Местами обещают мокрый снег.

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