В саду Фонтанного дома Петербурга расцвели подснежники

Весна зашла в Петербург с Литейного проспекта, со двора музея Анны Ахматовой.

В саду Фонтанного дома расцвели подснежники. То ли аллеи достаточно прогрелись на солнце, то ли растения оказались не чужды поэзии. В любом случае сотрудники музея Анны Ахматовой приглашают петербуржцев полюбоваться первыми цветами.



Еще раньше весна началась в Петергофе. Там цветение наблюдают с начала марта. Однако эту картину может подпортить надвигающееся похолодание. По данным метеорологов, ночью столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах. Местами обещают мокрый снег.