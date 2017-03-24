Сидни Кросби отрубил клюшкой часть пальца защитнику «Оттавы»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби нанес тяжелую травму пальца защитнику «Оттавы» Марку Мето в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошел в первом периоде встречи, состоявшейся в четверг в Оттаве и завершившейся победой хозяев по буллитам 2:1. Кросби буквально отсек верхнюю часть фаланги пальца Мето, в результате чего защитник «Сенаторз» в срочном порядке покинул площадку.



Ги Буше, главный тренер «Оттавы»: «Его палец раздроблен. Он (Мето) выбыл на несколько недель».



По словам Кросби, он «просто пытался достать его клюшку» и, видимо, «зацепил палец Мето, судя по его реакции».



Ранее в матче «регулярки» с «Баффало» пострадал сам Кросби — он лишился двух зубов после того, как получил клюшкой по лицу.