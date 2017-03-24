Основано на реальных конфликтах: МИД составил для туристов список запретных слов и жестов за рубежом

Российский МИД перед началом туристического сезона решил напомнить россиянам о том, как надо вести себя за границей. А точнее — как вести себя категорически не надо, чтобы не оказаться в неловкой ситуации или того хуже — в тюрьме.
Многостраничная памятка создана как будто по мотивам популярного телешоу о туристах из Нижнего Тагила: наряду с общими рекомендациями много не пить и не выражаться там приведены и советы по конкретным ситуациям вроде «не обниматься с буддистскими монахами» и не смеяться над сербским словом «позориште».
На самом деле справочник составлен на основе сведений из российских загранучреждений, то есть на основе реальных случаев. Получается, что кто-то и правда залез в Сенегале на баобаб, рвал плоды и листья, а это священное растение. Кто-то указывал большим пальцем ноги на портрет короля Таиланда, а кому-то пришло в голову, фотографируясь на фоне статуи Будды, принять позу, как у статуи, дарить мусульманам изделия из свиной кожи и показывать на улицах материалы эротического содержания.
В целом справочник создает ощущение, что иностранца можно оскорбить чем угодно.
«Проведение рукой по горлу (сыт по горло), — сообщает МИД, — в Турции символизирует прямую угрозу». В Японии тот же жест может быть прочитан как «уволен с работы» или даже как физическая угроза.
Находясь в Греции, наставляет МИД, не поворачивайте ладонь к собеседнику, растопырив пальцы. Этот жест — серьезное оскорбление, типа «глаз выколю!». В то же время, если грек говорит вам на своем языке «малакас» — «тупой придурок», то это же слово может означать «хороший честный парень».
Если британец крутит пальцем у виска, он говорит вам не «с ума сошел», а «решай сам». А попробуйте сделать такой же жест в Эквадоре, Сенегале или Мавритании — нанесете людям оскорбление.
«В Турции, — продолжает справочник, — крайне оскорбительными считаются жесты „фига“ и Okey. Первый означает гениталии, второй — нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника».
Знак «Победа» для Турции означает поддержку курдских повстанцев — тут жди беды. А если вдруг вы решите показать российские «пальцы веером» (поднятые указательный палец и мизинец), то получится, что вы сторонник турецких националистов. И не надо показывать число четыре пальцами в Египте — там недавно прошли антиправительственные выступления, и этот жест взяли себе противники режима, а их приравняли к террористам.
В общем, лучше держать руки при себе. Никаких жестов. Что остается? Слова. «Во Франции, — предупреждает справочник, — попытки озвучить названия блюд по-французски в ресторане приводили к конфликтным ситуациям». Тогда остается говорить по-русски? Тоже плохо.
Для турок слова «сок» или «ам-ам» прозвучат крайне непристойно; если в Иране вы скажете «абрикос» или «космос», то вы произнесете такие слова, которые в Иране при детях стараются не говорить.
А еще важно, предупреждает справочник, не смеяться, когда иностранцы будут говорить на своем языке, потому что некоторые финские фамилии, а также сказанное по-сербски слово «тополь» вызывали непонятный смех у русских туристов.
Чего еще не рекомендует МИД?
— сравнивать кенийца с обезьяной;
— сравнивать суданца с обувью;
— переступать через лежащих людей в Мьянме;
— торопить лаосцев;
— входить в монгольскую юрту с лопатой в руках — никогда так не делайте, это дурной тон.
Интересно, что справочник в некоторых случаях подсказывает не делать то, что вам бы и в голову не пришло, и называет те оскорбительные слова местных наречий, которые вы, возможно, и не знали.
По статистике, 70% россиян никогда не бывали за границей. Для них этот справочник — увлекательное чтение о том, что же делали там те, кто за границу все-таки выбрался. МИД рассчитывает, что теперь инцидентов с российскими гражданами за рубежом станет меньше.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Морозова.
На самом деле справочник составлен на основе сведений из российских загранучреждений, то есть на основе реальных случаев. Получается, что кто-то и правда залез в Сенегале на баобаб, рвал плоды и листья, а это священное растение. Кто-то указывал большим пальцем ноги на портрет короля Таиланда, а кому-то пришло в голову, фотографируясь на фоне статуи Будды, принять позу, как у статуи, дарить мусульманам изделия из свиной кожи и показывать на улицах материалы эротического содержания.
В целом справочник создает ощущение, что иностранца можно оскорбить чем угодно.
«Проведение рукой по горлу (сыт по горло), — сообщает МИД, — в Турции символизирует прямую угрозу». В Японии тот же жест может быть прочитан как «уволен с работы» или даже как физическая угроза.
Находясь в Греции, наставляет МИД, не поворачивайте ладонь к собеседнику, растопырив пальцы. Этот жест — серьезное оскорбление, типа «глаз выколю!». В то же время, если грек говорит вам на своем языке «малакас» — «тупой придурок», то это же слово может означать «хороший честный парень».
Если британец крутит пальцем у виска, он говорит вам не «с ума сошел», а «решай сам». А попробуйте сделать такой же жест в Эквадоре, Сенегале или Мавритании — нанесете людям оскорбление.
«В Турции, — продолжает справочник, — крайне оскорбительными считаются жесты „фига“ и Okey. Первый означает гениталии, второй — нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника».
Знак «Победа» для Турции означает поддержку курдских повстанцев — тут жди беды. А если вдруг вы решите показать российские «пальцы веером» (поднятые указательный палец и мизинец), то получится, что вы сторонник турецких националистов. И не надо показывать число четыре пальцами в Египте — там недавно прошли антиправительственные выступления, и этот жест взяли себе противники режима, а их приравняли к террористам.
В общем, лучше держать руки при себе. Никаких жестов. Что остается? Слова. «Во Франции, — предупреждает справочник, — попытки озвучить названия блюд по-французски в ресторане приводили к конфликтным ситуациям». Тогда остается говорить по-русски? Тоже плохо.
Для турок слова «сок» или «ам-ам» прозвучат крайне непристойно; если в Иране вы скажете «абрикос» или «космос», то вы произнесете такие слова, которые в Иране при детях стараются не говорить.
А еще важно, предупреждает справочник, не смеяться, когда иностранцы будут говорить на своем языке, потому что некоторые финские фамилии, а также сказанное по-сербски слово «тополь» вызывали непонятный смех у русских туристов.
Чего еще не рекомендует МИД?
— сравнивать кенийца с обезьяной;
— сравнивать суданца с обувью;
— переступать через лежащих людей в Мьянме;
— торопить лаосцев;
— входить в монгольскую юрту с лопатой в руках — никогда так не делайте, это дурной тон.
Интересно, что справочник в некоторых случаях подсказывает не делать то, что вам бы и в голову не пришло, и называет те оскорбительные слова местных наречий, которые вы, возможно, и не знали.
По статистике, 70% россиян никогда не бывали за границей. Для них этот справочник — увлекательное чтение о том, что же делали там те, кто за границу все-таки выбрался. МИД рассчитывает, что теперь инцидентов с российскими гражданами за рубежом станет меньше.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Морозова.
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