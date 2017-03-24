Мужчина поджег себя в здании прокуратуры на Урале

Мужчина совершил акт самосожжения в здании прокуратуры Первоуральска Свердловской области.

По информации пресс-службы прокуратуры, инцидент произошел сегодня.



Из сообщения прокуратуры: «Сегодня в прокуратуру города Первоуральска обратился мужчина. Помощник прокурора города пригласила его пройти в кабинет для личного приема. В кабинете сотрудника прокуратуры он начал обливать стены и пол жидкостью из канистры, предположительно, бензином, при этом не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры. Произошло возгорание, в ходе пожара он погиб».



Остальные сотрудники прокуратуры были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Сообщается, что предварительно личность погибшего установлена.



Из сообщения прокуратуры: «Если его личность подтвердится, то нам известно, что 13 марта он уже доставлялся в психиатрический стационар сотрудниками полиции в связи с тем, что он высказывал мысли о самосожжении».