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  • 24.03, 18:24

    Мужчина поджег себя в здании прокуратуры на Урале

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    Мужчина поджег себя в здании прокуратуры на Урале

    Мужчина поджег себя в здании прокуратуры на Урале

    Мужчина поджег себя в здании прокуратуры на Урале
  • Фото: pvk_podslushano /vk.com

    • Мужчина совершил акт самосожжения в здании прокуратуры Первоуральска Свердловской области.

    По информации пресс-службы прокуратуры, инцидент произошел сегодня.

    Из сообщения прокуратуры: «Сегодня в прокуратуру города Первоуральска обратился мужчина. Помощник прокурора города пригласила его пройти в кабинет для личного приема. В кабинете сотрудника прокуратуры он начал обливать стены и пол жидкостью из канистры, предположительно, бензином, при этом не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры. Произошло возгорание, в ходе пожара он погиб».

    Остальные сотрудники прокуратуры были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Сообщается, что предварительно личность погибшего установлена.

    Из сообщения прокуратуры: «Если его личность подтвердится, то нам известно, что 13 марта он уже доставлялся в психиатрический стационар сотрудниками полиции в связи с тем, что он высказывал мысли о самосожжении».

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