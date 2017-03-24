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  • 24.03, 16:53

    Летчик-испытатель Степан Микоян скончался на 95-м году жизни

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    • Фото: Лев Иванов / ТАСС
    <nobr>Летчик-испытатель</nobr> Степан Микоян скончался на <nobr>95-м</nobr> году жизни

    Летчик-испытатель Степан Микоян скончался на 95-м году жизни

    <nobr>Летчик-испытатель</nobr> Степан Микоян скончался на <nobr>95-м</nobr> году жизни
  • Фото: Лев Иванов / ТАСС

    • Знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Степан Микоян скончался в пятницу на 95-м году жизни. Степан был последним живым из пяти братьев Микоян.

    Как сообщает пресс-служба Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ», «24 марта 2017 года, на 95-м году ушел из жизни Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, внесший значительный вклад в развитие отечественной авиации».

    Из сообщения «МиГ»: «Коллектив корпорации „МиГ“ выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Степана Анастасовича. Его уход — это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти».

    В 1975 году за проведение государственных испытаний самолета МиГ-25 Микоян был удостоен звания Героя Советского Союза. Микоян летал вплоть до 1978 года. В общей сложности он освоил 102 типа летательных аппаратов, в том числе МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27.

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