В Екатеринбурге судят кришнаита за распространение сомнительных книг в образе Деда Мороза

В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказался Дед Мороз, он же Алексей Помазов, которого обвиняют в распространении сомнительной литературы. В канун рождественских праздников он организовал кришнаитское шествие. Был в костюме с бородой, а сопровождали его Снегурочки, которые пели, танцевали и вместе с радостью дарили окружающим брошюры. Их содержание вызвало у прокуроров вопросы.

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В суде Алексей Помазов словно мантру повторял, что его совесть кристально чиста перед законом. Хотя у прокуроров на этот счет свое мнение. Чтобы говорить на языке, понятном кришнаиту, прокурорам пришлось даже углубиться в изучение предмета. Правоохранители недовольны тем, что Помазов уж слишком увлекся Харинамой. Это вид проповеднической деятельности: распространение среди публики литературы за денежное пожертвование и распевание мантры «Харе Кришна» в общественных местах.



Предновогоднее шествие в центре Екатеринбурга кришнаиты согласовывали заранее. Вот только не предупредили никого о том, что будут распространять книги. Помазов заявил в суде, что литературу раздавал не он, а две не известные ему женщины. Он якобы их вообще впервые видел, считает себя жертвой обстоятельств, а у него особая миссия.



Алексей Помазов: «Мы просто приносим людям веселье и радость. Это нас очень сильно вдохновляет, потому что в нашей серой жизни приносить людям радость — это огромное счастье».



В реальной жизни главный кришнаит Екатеринбурга — строительный инженер, и, как выяснилось, обладает не только умением проектировать дома, но и организаторскими способностями. В его организации — несколько десятков человек. Каждому отведена своя роль — танцоры, музыканты, певцы. Представления Помазов и единоверцы периодически устраивают в центре города.



Подозрительную литературу у кришнаитов полицейские изъяли и теперь проверяют. Экспертам предстоит выяснить, не запрещена ли она в России. Для полноты картины гособвинителям придется выяснить, сколько книг успели раздать Помазов и его товарищи и где вообще печатают эти издания сомнительного свойства.



Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».